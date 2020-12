Huisarts uit Wuustwezel (28) scoort wereldwijd met haar pianocomposities: al meer dan 1,3 miljoen keer beluisterd

In 2017 plaatste Soetkin haar nummers voor het eerst op Spotify. Even later werd ze opgemerkt door een muzieklabel in New York. Met dat label werkte ze samen voor een single en sindsdien staat ze op de wereldwijde muziekradar. Maar kiezen tussen haar beroep als huisarts en de piano? "Dat doe ik liever niet. Ik hoop in de toekomst de twee te blijven combineren, zoals ik het nu doe", zegt Soetkin.