Colruyt Group haalt als eerste in België de nodige vergunningen binnen voor de oprichting van een zeeboerderij

De groep wil er zeewier, oesters, maar vooral mosselen kweken. Stefan Goethaert van Colruyt Group: "We zullen het gefaseerd aanpakken. We starten in eerste instantie met de aanleg van een 50-tal lijnen, waar dus die mosselen op zullen groeien en de verwachting is dat daar ongeveer een 250 ton mosselen per jaar op zouden groeien. Als dat goed is en de kwaliteit zich bevestigt, dan gaan we opschalen tot ongeveer een 200-tal lijnen, maar dat zullen we stap voor stap aanpakken." De groep verwacht pas ten vroegste een eerste beperkte mosseloogst in de herfst van 2022 en hoopt in 2023 op een volwaardig Belgisch mosselseizoen. Colruyt Group belooft naarmate het project groeit ook de effecten ervan in kaart te brengen. Ze zal dat doen in samenwerking met BMM.