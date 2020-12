Zwaar ongeval in Sint-Lievens-Houtem: brandweer moet mama en baby bevrijden uit auto

Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 10 uur. Om een onbekende reden is een vrouw met haar auto rechtdoor gereden in een bocht, waardoor ze frontaal botste met een tegenligger. In de auto van de tegenligger zat een paar maanden oude baby in een autozitje op de achterbank. De mama van de baby raakte zwaargewond en moest door de brandweer bevrijd uit worden haar verhakkelde wagen. Omdat de vrouw niet in levensgevaar was, deed de brandweer een comfortbevrijding. Daarbij gingen de brandweermannen heel omzichtig te werk. De baby zat goed vast in het autozitje en stelt het als bij wonder heel goed.

De twee vrouwelijke bestuursters en de baby werden naar het ziekenhuis van Zottegem gebracht. Door het ongeval werd het verkeer een hele tijd over één rijstrook geleid.