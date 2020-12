Zwijnaarde: grote verkeershinder op E40 na ongeval met vrachtwagen

Het is filerijden op de E40 in Zwijnaarde. Dat komt omdat er deze middag een vrachtwagen in de zijberm is beland na een verkeersongeval. De chauffeur verloor de controle over het stuur, waardoor zijn tientonner kantelde.

Het slachtoffer zat gekneld in zijn stuurhut en moest bevrijd worden. De chauffeur is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval is de autosnelweg in de richting van Brussel grotendeels versperd en kan het verkeer slechts over één rijstrook passeren. Dat veroorzaakt een grote file op zowel de E40, E17 en de toegangswegen tot de snelwegen.