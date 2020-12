Alternatieve kerststal in Wevelgem voor De Warmste Week: "Engeltjes met gezicht van viroloog Marc Van Ranst"

Een lach op het gezicht brengen van de buurt en passanten: dat is het uiteindelijke doel van de vriendenbende die de ludieke kerststal gebouwd heeft. "We hebben er een koe in geplaatst", zegt Stijn Cuvelier. "Die koe is normaal gezien de mascotte van ons dorpsfeest. Maar nu hebben we de mascotte tijdelijk een andere functie gegeven. De naam van de koe is ook omgedoopt tot "koe-vid-19". Toepasselijker kan niet."

"De bekende virologen hebben ook een plaatsje gekregen in onze kerststal", gaat Cuvelier voort. "Zo hebben we engeltjes gemaakt met het gezicht van viroloog Marc Van Ranst op. Ook Erica Vlieghe is van de partij. De reacties van de Gullegemnaren zijn goed. De auto's vertragen bijna automatisch en de kindjes komen af op de lichtjes. Dat is leuk om te zien in deze donkere periode."

(Bekijk hieronder de foto's)