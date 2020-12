Argentijns lagerhuis geeft aanzet voor legalisering abortus

Na een debat van 20 uur heeft het Argentijnse lagerhuis het licht op groen gezet voor een wet die abortus toelaat tot de veertiende week zwangerschap. De senaat moet de hervorming nog goedkeuren. Twee jaar geleden verwierp de senaat nog een gelijkaardige wet. Voor- en tegenstanders manifesteerden aan het parlement.

Tot dusver liet Argentinië enkel abortus toe bij verkrachting of wanneer het leven van de vrouw in gevaar is. Naar schattingen gebeuren er jaarlijks tussen 370.000 en 520.000 illegale abortussen, met het risico op complicaties of zelfs de dood.

De nieuwe wetgeving zou abortus toelaten tot de veertiende week van de zwangerschap. Daarnaast zou een zwangerschap mogen beëindigd worden in een nog latere fase bij verkrachting, als het leven van de vrouw in gevaar is of als de foetus geen kans op overleven heeft. De abortus zou gratis plaatsvinden in staatsziekenhuizen. Dokters zouden wel het recht krijgen om dat te weigeren.