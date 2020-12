Bedrijven tevreden over het opleiden van leerlingen op de werkvloer

Wegens de grote tevredenheid in het algemeen over het systeem, heeft de Vlaamse regering nu beslist om het ook in te voeren in het volwassenenonderwijs.

En dat zou ook heel mooie kansen moeten scheppen voor kwetsbare werknemers, voor wie het moeilijk is om een passende job te vinden, zegt minister Crevits.

"Als je via het volwassenenonderwijs een diploma kunt halen en tegelijk ook aan de slag zijn op de werkvloer, dan kan dat enorm versterkend werken en kwetsbaarheden die er vandaag op de arbeidsmarkt zijn, wegwerken".