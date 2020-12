Begrafenisondernemer vrijgesproken na crematie verkeerde persoon

In Antwerpen is een begrafenisondernemer vrijgesproken voor schriftvervalsing na een foute crematie. Ruim vijf jaar geleden cremeerde de begrafenisondernemer een man, die had aangegeven dat hij niet gecremeerd wilde worden. Later bleek dat zijn kist verwisseld was met een andere.

De begrafenisondernemer betaalde de kosten en de koffietafel, maar ruim anderhalf jaar later diende de familie toch nog een klacht in. Ze meende dat de begrafenisondernemer schriftvervalsing had gepleegd om zijn fout toe te dekken. De rechter vindt dat nu niet bewezen. Ook het Openbaar Ministerie had al vrijspraak gevraagd. Die heeft de begrafenisondernemer nu ook gekregen.