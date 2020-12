Bisdom Gent streamt kerstviering vanuit kapel UZ Gent: "Symbolische plaats om te tonen dat we solidair zijn"

Het bisdom Gent zal de misviering op kerstdag in de kapel van het UZ Gent houden. De plaats is symbolisch gekozen om te tonen dat het bisdom solidair is in de strijd tegen corona. De viering wordt gestreamd op de website kerknet en uitgezonden op de regionale televisie. "Als je weet dat er vorig jaar in heel België meer dan een half miljoen mensen een kerstviering bijwoonden, dan is een publieke viering met 15 toegelaten personen onmogelijk."