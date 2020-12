"Elke dag evenveel doden als op de slechtste en meest tragische dagen uit de Amerikaanse geschiedenis, vreselijk”

De coronacrisis woedt in alle hevigheid in de Verenigde Staten. Bijna 300.000 Amerikanen zijn al bezweken aan COVID-19. De stad New York heeft beslist om alle restaurants opnieuw te sluiten. Onder meer in de wijk Staten Island neemt het aantal besmettingen snel toe. En nog niet iedereen lijkt de ernst van corona te beseffen. Dat kon onze correspondent Björn Soenens vaststellen in Staten Island. Bekijk hierboven zijn reportage.