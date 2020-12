Bonobo Vyombo geboren in Zoo Planckendael

In het dierenpark Planckendael is een nieuw bonobomannetje geboren. Het kleintje kreeg de naam Vyombo, een naam uit het Swahili. Met Vyombo erbij telt de zoo nu 19 bonobo's. Daarmee heeft de zoo de op een na grootste bonobopopulatie in Europa. "In de natuur leven de dieren ook in grote, sociale groepen. Dat proberen we hier zo goed mogelijk na te bootsen", legt Amanda Wielemans van Zoo Planckendael uit.