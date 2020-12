Brexit wordt steeds concreter: groen licht voor bouw douanepost in Brussel-Zuid

Zelfs al mochten de brexit-onderhandelaars de komende uren en dagen nog een akkoord bereiken, dan nog zullen goederen die in- of uitgevoerd worden van en naar het Verenigd Koninkrijk - ook in de bagage - vanaf 1 januari onderhevig zijn aan douaneformaliteiten. Daarom moet de bevoegde administratie die dag volledig operationeel zijn, ook in de Eurostar-terminal in Brussel-Zuid.

Daardoor zullen de NMBS en de Regie der Gebouwen voor 15 december tijdelijke prefabstructuren aanbrengen. Voor 1 februari 2021 moet een definitieve structuur op poten staan.