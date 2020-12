Waar raakt iemand besmet? "Met voorsprong familiale context", prof De Maeseneer pleit voor hotelquarantaine

Wat zou dan een oplossing kunnen zijn? "Als we echt de epidemie willen stilleggen, moeten we inzetten op andere vormen", stelt professor De Maeseneer. "Ik denk aan een manier om ondersteuning te bieden. In Gent wordt er zeker bij kwetsbare groepen dagelijks contact gehouden. Maar misschien moeten we nog een stap verder gaan. In Aziatische landen vraagt de overheid aan besmette mensen om op een hotelkamer in quarantaine te gaan, daar krijgen ze dan de noodzakelijke ondersteuning."

"Als je ziet hoe landen als Korea, Taiwan, maar ook Nieuw-Zeeland onder de 10 besmettingen blijven voor het hele land, is dat precies omdat bij elke besmetting de mensen onmiddellijk in quarantaine worden geplaatst. Hotelquarantaine is een zeer efficiënte manier. Op een bepaald moment zullen we ons toch de vraag moeten stellen of we op die manier niet aan de slag moeten gaan om de cijfers naar beneden te krijgen."

Beluister het gesprek met professor Johan De Maesener in "De wereld vandaag" op Radio 1: