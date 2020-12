Burgemeester Diest: "Drones inzetten of pizza's tellen om coronamaatregelen te controleren is te gek voor woorden"

De burgemeester pleit ook voor meer begrip voor de mensen.

"Na negen maanden van strikte regeltjes zijn de mensen stilaan gek aan het worden. Ze snakken naar familie of buiten komen, al is het maar in de tuin. Dat moet kunnen, zonder nu al te zeggen dat er meteen zware controles en boetes zullen volgen. Toen ik de politiezone Carma van Genk hoorde vertellen over drones inzetten, dacht ik: 'Dit is niet meer normaal.'", zegt De Graef aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "

We gaan gewoon allemaal samen nog wat moeten doorzetten, maar dat lukt niet met de dreiging van een politieman om de 100 meter. Dat heeft een omgekeerd effect. Bovendien is er een groep die je nooit zal bereiken, die blijven de regels overtreden. Maar dat is een minderheid."