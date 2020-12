Carlo uit Heule bouwt oude lijnbus om tot keuken op wielen: "Om te gaan koken voor vluchtelingen"

"Ik help al jaren mensen uit de nood", zegt hij. "Dat zit gewoon in mij. Ik ben al actief geweest in Haïti, de Filipijnen en Griekenland. Maar ik ben ook al net over de grens gaan helpen, in de vluchtelingenkampen van Duinkerke en Calais. Dankzij deze bus zal ik nog veel andere mensen kunnen helpen."

Carlo heeft de lijnbus eerst helemaal ontmanteld. Nu gaat hij stap voor stap de bus ombouwen tot zijn droomproject op wielen. "Heel wat van het materiaal dat we gebruiken is tweedehands, zoals de kasten en de platen uit roestvrij staal. Die kon ik recupereren uit het leegstaande Sint-Maartensziekenhuis in Kortrijk. De afzuiginstallaties kreeg ik van keukenbouwer Novy, een sponsor uit Kuurne. We zijn nog op zoek naar een watertank, werkbladen, tafels, een generator en horecamateriaal om de bus helemaal in te richten."

Herpoel hoopt om in het voorjaar richting vluchtelingenkampen te trekken.