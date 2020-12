Hoe staat het met contactopsporing? "Bereiken 92 procent van positief geteste personen en hoogrisicocontacten"

"Ook hier doe ik graag een oproep. Als u een positief resultaat ontvangt in uw app, verwittig dan zeker uw contacten via de app. Op die manier verwittigt u niet enkel de contacten die u kent, maar vooral ook de contacten die u niet kent. Die u ontmoet in de winkels of winkelstraten, op het openbaar vervoer, op het werk, enzovoort. Deze stap gebeurt niet automatisch. Als u het testresultaat ontvangt, krijgt u de vraag om uw contactpersonen op de hoogte te brengen en moet u nog even de knop activeren."