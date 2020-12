Coronacijfers stijgen het snelst in West-Vlaanderen: "Vermijd nauwe contacten tussen kinderen en ouderen met een risicoprofiel"

West-Vlaanderen is wel de provincie waar er het meest getest wordt. Steven Van Gucht van Sciensano geeft een mogelijke verklaring voor de grote stijging: "In West-Vlaanderen, waar we relatief gezien de grootste toename zien, stijgen de cijfers bij alle leeftijdsgroepen en in het bijzonder bij de 50-en 80-plussers. Een week voordien zagen we vooral een stijging bij kinderen en tieners. We kunnen echter niet met zekerheid zeggen of dit te maken heeft met de verspreiding tussen generaties. Maar we willen nog maar eens waarschuwen voor nauwe contacten tussen kinderen en oudere personen met een risicoprofiel."