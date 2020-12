Minister Peeters (Open VLD) lanceert plan over minimale dienstverlening bij De Lijn, vakbonden: "Niet geconsulteerd"

Het voorgestelde plan is gelijkaardig met het systeem dat enkele jaren geleden werd ingevoerd bij de NMBS, zegt minister Peeters. "In 2019 stond de busreiziger meer dan 30 dagen letterlijk in de kou", onderstreept ze. "2020 was gelukkig al veel beter maar de reiziger staat centraal. Daarom leggen we de continuïteit van de dienstverlening nu op de regerinstafel". Vakbondsafgevaardigde Jo Van der Herten is niet tegen een minimum dienstverlening, maar vindt het jammer dat de vakbonden niet geconsulteerd werden. Stan Reusen, afgevaardigde bij de socialistische vakbond treedt hem daar in bij. "We hebben de minister gisteren ontmoet, maar een overleg was het niet echt. Het plan werd ons daar meegedeeld."