Dwergvinvis aangespoeld op het strand van Bredene: "Het dier was erg mager en had een gebroken kaak"

"Het dier leefde nog toen zijn kaak gebroken was. De breuk is er dus niet gekomen door tegen een of andere golfbreker te botsen. De dwergvinvis was nog erg vers. Dat betekent dat het dier waarschijnlijk pas vannacht overleden is" zegt Haelters. Maar alle details worden nog verder onderzocht aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent in Merelbeke.