Europese Lynx is blijver in Semoisvallei

Het was Billy Herman, CEO van Starling natuurreizen die erin geslaagd is om opnieuw een foto van een lynx te maken in de Semoisvallei. Hij is een gepassioneerd wildlifespotter en had in het gebied onbemande wildcamera's geïnstalleerd.

Toen hij enkele dagen geleden zijn wildcamera's controleerde, vond hij tussen de duizenden beelden van wasberen, edelherten, vossen, wilde zwijnen en ander wild zowaar ook enkele beelden van een Europese lynx.

De camera's hingen natuurlijk niet zomaar in de Semoisvallei, maar waren daar geplaatst in de hoop meer te weten te komen over het territorium van de lynx die in augustus al in beeld werd gebracht. Leeft het dier daar helemaal alleen, of zouden er meerdere dieren in de Semoisvallei aanwezig zijn?



Lees verder onder de foto.