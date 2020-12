Polen lag lang dwars, maar er is toch klimaatakkoord op Europese top: ambitie is om in 2050 klimaatneutraal te worden

Over het Europese coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting is er wel een akkoord. Daardoor komt er in totaal 1.800 miljard euro vrij, waarvan meer dan 700 miljard bedoeld is om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.



Dat geld was eerder geblokkeerd door Hongarije en Polen. beide landen hadden fundamentele bezwaren tegen het mechanisme, waardoor Europa subsidies zou kunnen tegenhouden voor landen die de principes van de rechtsstaat niet naleven.



Er is nu een toegeving aan Hongarije en Polen: ze kunnen tegen een dergelijke ingreep bezwaar maken bij het Europese Hof van Justitie, en zolang die beroepsprocedure kan Europa de fondsen niet bevriezen.