Frituur in Brugge duurste van België? Overgenomen voor 180.000 euro en elk jaar 125.000 euro standgeld

Kersvers friturist Ghan Shyam Kafle legde 180.000 euro op tafel om een van de frietkoten op de Brugse Markt over te nemen. Een houten kraam van nog geen 8 vierkante meter groot, met net genoeg plaats voor 2 personen om in te werken. Daarnaast betaalt hij het standgeld van 125.000 euro per jaar. Dat is al enkele jaren zo voor beide frituren aan het belfort.

De Markt is in niet-coronatijden een plek waar véél toeristen langskomen. Maar nu zijn er al maanden geen te zien in Brugge. “Momenteel zijn het moeilijke tijden”, zegt Kafle. “Alleen in het weekend hebben we wat meer klanten, dankzij de heropening van de winkels. Maar we denken al aan morgen: de toeristen zullen wel terugkeren.”