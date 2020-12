Frontale botsing tussen auto en terreinwagen in Geel: passagier overleden

Het ongeval gebeurde donderdagavond rond 20 uur in de Koning-Albertstraat in Geel. Een auto en een terreinwagen reden frontaal op elkaar in. De bestuurder van de terreinwagen raakte lichtgewond. De bestuurster van de auto werd vermoedelijk onwel en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een passagier die in de auto zat, moest door de brandweer via het dak bevrijd worden en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is de man later overleden.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De twee voertuigen botsten op elkaar in een flauwe bocht. Vermoedelijk is één van de bestuurders onwel geraakt en is het voertuig daardoor afgeweken van de rijstrook. Door het ongeval was de Koning-Albertstraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.