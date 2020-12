Massaal zoomen en videochatten tijdens de feestdagen: zal ons internet dat aankunnen?

Isabelle Geeraerts van Telenet maakt zich alvast geen grote zorgen. “Iedereen zal zeker zijn wensen kunnen overbrengen. Het datavolume zal wellicht niet veel hoger liggen dan nu, want veel landgenoten zijn al maandenlang aan het thuiswerken of les aan het volgen via videostream.”

Op kerst- en oudejaarsavond is de kans natuurlijk wel groter dat er rond 19 uur een piekmoment komt, wanneer iedereen de fles bubbels kraakt. “Dat zal wellicht nog wel meevallen”, verwacht Geeraerts. “We verwachten eigenlijk dat alles redelijk gespreid over de dag zal gebeuren. Veel mensen willen de avond zelf gezellig doorbrengen in de eigen bubbel.”

Ook Proximus verwacht geen problemen. “We voorzien wel extra monitoring”, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. “Maar de internetvolumes liggen sowieso al maandenlang hoog. Op een doorsnee avond zitten veel mensen zonder problemen te Netflixen, dus het systeem zal dit ook wel trekken."

Oudejaarsavond

De operatoren verwachten op oudejaarsavond wel een verschil met andere jaren. “In die zin dat we veel minder mobiel internet zullen gebruiken”, zegt Geeraerts. “Klassiek valt de piek op oudejaarsnacht om middernacht. Nu verwachten we dat veel mensen in de loop van de dag of avond al hun wensen zullen overmaken, vooral via het vast internet.”

Mocht er op een van de feestavonden toch een probleem opduiken, dan kunnen de operatoren daar nog op inspelen. “Als er in een bepaalde streek een opvallend groot internetvolume verbruikt wordt, kunnen we een ‘spitsstrook’ openen op ons netwerk. Zo kunnen we tijdelijk meer data versturen.”

Beide operatoren zorgen voor extra monitoring. Er worden ook extra medewerkers ingezet in het service center, zodat eventuele problemen vlotter afgehandeld kunnen worden.