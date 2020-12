Gentse hordeloopster Eline Berings stopt voor WK atletiek indoor, na verplaatsing naar 2023: "Alle hoop op EK en Olympische Spelen""

Eind september kondigde Berings aan dat dit haar laatste jaar atletiek wordt en daar verandert het uitstel van het WK niets aan. "Het WK indoor atletiek stond inderdaad op mijn planning, maar was geen prioriteit. Nu hoop ik vooral dat het EK in Polen in maart wél nog doorgaat. Ook de Olympische Spelen, die uitgesteld zijn naar volgende zomer, is iets wat ik absoluut nog wil doen. Daarna is het aan de jeugd", lacht ze.