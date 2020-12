Homoactivist: "Het leven in Polen was nooit gemakkelijk, maar nu is het een nachtmerrie"

Op de EU-top van deze week lag vooral Polen dwars over het klimaatdossier én ook over het toezicht op de rechtsstaat en daarmee samenhangend mensenrechten. Polen wordt bijvoorbeeld beschouwd als het slechtste land in de EU om als holebi te leven. De conservatieve regering is een campagne begonnen tegen wat zij de LGBT-ideologie noemt, die erger is dan het communisme en pedofilie. Onze reporter Jan Balliauw trok naar Polen en bezocht er onder meer Krasnik, een van de circa 100 gemeenten die zich vrij hebben verklaard van de zogenaamde LGBT-ideologie. Bekijk hierboven zijn reportage.