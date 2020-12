Huisarts uit Evergem valt 21 kilo af: "Mannen met een dikke buik hebben meer risico op ernstige ziekte bij coronabesmetting"

Alle lekkere dingen zoals croissants en snoepjes laat hij links liggen. "Je mist dat wel, maar het loont en het gaat heel snel. Je conditie verbetert en het is dankbaar om te doen", zegt Bogaert. Naast het veranderen van zijn eetpatroon is hij ook meer beginnen te bewegen. "Als je een hoge bmi hebt (Body Mass Index, geeft aan of je gewicht gezond is), kan je beter beginnen met te stappen en te wandelen. Niet ineens zware sporten beginnen doen, dat is niet goed."