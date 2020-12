Sprankelend en sober: "Illuminating Yellow" en "Ultimate Grey" verkozen als kleuren van 2021

Al meer dan 20 jaar lang schuimen de trendspotters van Pantone catwalks en catalogi af om te kijken welke kleuren zullen overheersen in het komende jaar. Ze vinden ook inspiratie in de entertainment- en filmwereld. Pantones Kleur van het Jaar beïnvloedt op haar beurt de ontwerpen en het koopgedrag in de mode- en interieurindustrie. Zoals onderstaande foto's bewijzen zullen de kledingwinkels in 2021 gevuld zijn met zonnige en sobere designs.