Kunstacademie Antwerpen organiseert online veiling met projecten van studenten

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen organiseert een online kunstveiling waarop studenten hun werken kunnen verkopen. Het gaat om een solidariteitsactie die de studenten perspectief moet bieden in de lockdownperiode. Want niet alleen hebben ze nog weinig contact met medestudenten, ook zijn veel studentenjobs weggevallen. "Het is een goed initiatief om de studenten weer op gang te trekken en om wat geld bij te verdienen", vertelt student fotografie Michel Vertongen.