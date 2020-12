Keukenploeg van gevangenis Brugge in quarantaine na coronabesmettingen

Het gevangeniswezen zat samen met de arbeidsgeneesheer en nam de nodige maatregelen. "Iedereen die met de besmette mensen heeft gewerkt, werd in quarantaine geplaatst”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “Het gaat enerzijds om personeelsleden en anderzijds om gedetineerden die in de keuken hebben gewerkt. De personeelsleden zitten hun quarantaine thuis uit, de gedetineerden in hun cel."

De weinige gemeenschappelijke activiteiten die de gevangenen hebben, zoals douchen of op wandeling gaan, doen ze nu individueel. De gevangenen worden ook getest. Als ze negatief blijken, kunnen ze terug aan de slag. Intussen is er een reserveploeg ingeschakeld in de keuken.