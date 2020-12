Landelijke Gilden protesteren tegen gebrek aan bussen in dorpen van Alken

De leden van de Landelijke Gilden hebben een 25-tal protestborden neergezet verspreid over heel Alken. Volgens hun woordvoerder Arnold Kwanten hebben vooral landelijke kernen als Sint-Joris, Terkoest, Hakkeveld en Kozen al jaren weinig of geen goede busverbindingen. Daar tegenover staat dat in die dorpen alsmaar meer winkels verdwijnen en ook dienstenkantoren hun deuren sluiten. De inwoners hebben dus het openbaar vervoer nodig om naar de grotere centra te gaan. Maar De Lijn schaft ook bussen af omdat ze te weinig gebruikt worden. "Dat is precies één van de pijnpunten", zegt Arnold Kwanten. "Enerzijds komen die bussen maar heel af en toe, maar anderzijds maken de bussen naar Hasselt omwegen via alle deelgemeenten als Stevoort, Kermt, Spalbeek, ... de mensen zijn dan zo lang onderweg dat ze nog beter een taxi nemen."