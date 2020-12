Latemse kunstgalerie stelt 21 originele etsen van Picasso tentoon én biedt ze ook te koop aan

Wie ervan droomt om een echte Picasso in huis te hebben, kan daarvoor in de kunstgalerie Oscar De Vos in Sint-Martens-Latem terecht. Sinds kort beschikken zij over een collectie van 21 originele, gesigneerde etsen van Pablo Picasso. "We hebben de werken aangekocht van een Parijse kunsthandelaar die zich toelegt op het verzamelen van werken op papier, waaronder verschillende etsen van Pablo Picasso", legt Edwin van Trijp van kunstgalerie Oscar De Vos in Sint-Martens-Latem uit. "Er zijn etsen uit het jaar 1927, maar we hebben ook een aantal etsen uit de jaren 60."