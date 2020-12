Limburgers zijn in 2020 al voor meer dan 6 miljoen opgelicht via sms, WhatsApp en internet

Iedereen heeft wel eens een valse mail gekregen van de bank met de boodschap om dringend in te loggen omdat er iets mis is met de rekening. Slachtoffers klikken op de link in de mail en voeren hun gegevens in waarna de criminelen de rekening plunderen. “Vroeger kon je makkelijk zien of zo’n mail vals was, want er stonden bijvoorbeeld veel fouten in”, vertelt parketmagistraat Volkan Altunbay van het Limburgse parket. “Maar tegenwoordig gaan ze slimmer te werk. Wist je dat sommige dieven zelfs een vals telefoonnummer aanmaken waardoor het lijkt alsof je wordt gebeld door je bankkantoor?”.