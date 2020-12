Meer alcoholmisbruik tijdens lockdown: "Maar problematische drinkers zullen pas na jaren hulp zoeken"

Uit onderzoek van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) bleek dat er opvallend meer gedronken werd tijdens de eerste piek van de coronacrisis, ondanks de sluiting van de horeca en het schrappen van de zomerevents en -festivals. Vooral hogeropgeleiden en mensen die plots thuis moesten werken en tegelijk voor hun kinderen moesten zorgen, zijn meer beginnen drinken.

Maar tot nu toe zien ze bij het CAD in Limburg niet meer mensen die hulp zoeken voor hun alcoholverslaving. Toch is dat geen verrassing, zegt directeur Geert Vanham. "Mensen denken vaak dat ze dat allemaal zelf kunnen oplossen. We weten uit ervaring ook dat problematische drinkers soms pas na 10 tot 15 jaar hulp zoeken. En we horen van mensen, die nu toch bij ons aankloppen, dat ze het gevoel hebben dat er tijdens deze coronacrisis nog veel grotere problemen zijn dan hun overmatig drinken."