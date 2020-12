Met deze tips betaal je niet te veel om je (zelfgemaakte) postkaart te versturen

Wil je toch een ander formaat versturen? Dan betaal je een meerprijs, in het merendeel van de gevallen twee postzegels. Dat komt omdat sorteermachines moeite hebben met te grote, te kleine of vierkante kaartjes. Die komen niet altijd automatisch op de juiste zijde terecht, waardoor het adres moeilijker leesbaar is voor de computer. Die zendingen moeten manueel afgehandeld worden en dat kost Bpost meer aan werkuren. Daar zit dus het prijsverschil.