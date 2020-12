Meulestedebrug in Gent tegen zomer 2021 weer open

Op zaterdag 24 oktober botste een schip tegen de Meulestedebrug aan de North Sea Port in Gent, waarna het vast kwam te zitten onder de rechterhelft van de brug. De schade was groot en de brug werd afgesloten. De afgelopen weken heeft een team van experts de schade in kaart gebracht en opgemeten. Die onderzoeken wijzen nu uit dat de brughelft hersteld kan worden en nog voor de zomer van 2021 opnieuw gebruikt kan worden. "Het was lange tijd niet duidelijk of de brug wel te herstellen viel", zegt Karen Buysse van De Vlaamse Waterweg.

"Er is heel wat schade aan de staalstructuur van de brug en ook de elektromechanica zal opnieuw aangepast moeten worden. Die werd losgekoppeld om de brughelft te kunnen verwijderen. Maar we gaan er alles aan doen om de brug voor de zomer opnieuw operationeel te maken." De Meulestedebrug is een belangrijke verbinding voor woon-werkverkeer en goederentransport van en naar Nort Sea Port in Gent.