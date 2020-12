Na de deal tussen Marokko, Israël en de VS: hoe zwaar weegt het vredesplan van president Trump?

De drones die Marokko kocht van Israël zouden volgens militaire waarnemers ondermeer worden ingezet boven de Westelijke Sahara. Dat uitgestrekte gebied (ruim 8 x België) was tot 1975 een Spaanse kolonie. Toen de Spanjaarden zich daar terugtrokken, ging Marokko meteen tot annexatie over. Een lokale verzetsbeweging, het Polisariofront, voerde een gewapende strijd voor onafhankelijkheid. Tot er in 1991 een wapenstilstand kwam, na bemiddeling van de Verenigde Naties, en de afspraak dat de bewoners in een referendum voor of tegen onafhankelijkheid zouden kunnen kiezen. Maar die volksraadpleging is er nooit gekomen en de kwestie verstilde tot één van 's werelds "bevroren" conflicten: nooit definitief opgelost, maar ook nooit exploderend.

Een paar weken geleden kwam het kortstondig tot een gewapend treffen tussen Polisario-strijders en Marokkaanse troepen. Dat deed de spanning weer oplaaien. Dat president Trump nu ondubbelzinnig de kant kiest van Rabat in het conflict en daarmee de internationale consensus miskent, is voor de Marokkanen een diplomatieke overwinning van formaat. Het is de prijs die ze bedongen hebben voor hun publieke deelname aan Trumps vredesplan.