Nieuwe Center Parcs vestiging Terhills Resort in Dilsen-Stokkem opent over een half jaar: zoektocht naar personeel start

Terhills wordt een ander park dan bijvoorbeeld Erperheide of Vossemeren: het is kleinschaliger, met 250 huisjes, maar ook wat exclusiever. "We hebben ervoor gekozen om enkel VIP en Exclusive huisjes aan te bieden", vertelt Van Ouytsel. "Die hebben meer luxe en er worden meer services aangeboden." De huisjes liggen ofwel aan het meer ofwel aan aangelegde riviertjes.

Het zwembad is geen Aqua Mundo met glijbanen of wildwaterbanen, ook dat is kleinschaliger. "Het zwembad is een wellnesspool, met een binnen- en een buitenbad, een jacuzzi , een stroomversnelling en een kinderbad. Ideaal om even te relaxen, " besluit de CEO.