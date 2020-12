Nieuwe migrantenkaravaan vanuit Honduras onderweg naar de Verenigde Staten

"Wij vertrekken met pijn in onze ziel omdat we onze familie moeten achterlaten in Honduras. Maar als we ons doel bereiken - de Verenigde Staten - dan zullen we uit de miserie geraken." Berta Mendez is één van de honderden vluchtelingen en migranten die zich in het holst van de nacht aangesloten hebben bij een nieuwe migrantenkaravaan die in Honduras is vertrokken.

Het is de zoveelste exodus van jonge mensen die hopen op een betere toekomst in de Verenigde Staten. Ook vrouwen en kinderen stappen mee. Hier en daar loopt een gezin met een buggy. Te voet trekken ze langs onverlichte autowegen met al hun bezit in een rugzak.