Hoe wordt de terreurdreiging in ons land geanalyseerd? Ontdek het zelf op de nieuwe website van het OCAD

Op de nieuwe website van het OCAD kan je onder andere het huidige dreigingsniveau bekijken. Maar je vindt er ook documenten terug over hoe ze de terreurdreiging in ons land precies in kaart brengen. Heel gedetailleerde rapporten en analyses vindt u er uiteraard niet terug. "We respecteren volledig de vertrouwelijkheid van geclassificeerde informatie van onze partners", laat het OCAD weten. "We verzoenen onze discrete manier van werken met de transparantie die nodig is onze rechtstaat." Een evenwichtsoefening tussen openheid en discretie dus.