Ook geen carnaval in Halle in 2021: "Hoge aantal coronabesmettingen laat feest niet toe"

In maart van dit jaar moest de organisatie van het carnavalsfeest in Halle ook al aankondigen dat carnaval niet kon doorgaan omwille van de coronacrisis. En nu wordt duidelijk dat er ook in maart van volgend jaar geen carnaval gevierd zal worden. "We dachten toen dat we mits een kleine lockdowninspanning, de pandemie wel klein zouden krijgen, maar helaas. Ondertussen is corona heel dichtbij. Iedereen kent wel iemand uit z'n omgeving die besmet is geraakt door het virus", klinkt het. Halle verwacht dat carnavalsgroepen en -verenigingen het moeilijk zullen krijgen. Daarom heeft de stad een loods gehuurd waar ze tijdelijk hun materiaal in kunnen onderbrengen, en worden de subsidies met 25 procent verhoogd.