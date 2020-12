Ook Wiener Circus ligt stil door lockdown: "Maar acrobaten en jongleurs trainen elke dag om in conditie te blijven"

Het is al het 14de jaar op rij dat het Wiener Circus te gast is in Kuringen. Maar door de lockdown zijn er geen voorstellingen. “We hebben de afgelopen weken een nieuwe façade gemaakt voor ons circus”, zegt directeur Ricky Canone. “Telkens als het weer het toelaat, timmeren we aan de nieuwe panelen of zijn we aan het verven.”

“We zijn blij dat we hier aan het Prinsenhof kunnen blijven staan”, zegt Ricky. “We hebben onze eigen terreinen in Gent, maar die zijn te klein om ook de buitenlandse artiesten die met ons meereizen een plaats geven. Als circusdirecteur ben ik verantwoordelijk voor alle artiesten, dus blijven we ook nu samen.” Naast zijn eigen gezin, zijn ouders en schoonouders zijn er dit jaar ook artiesten uit Portugal, Italië en Roemenië die mee de show maken.