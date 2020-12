Oude schutterstoren in Zelzate verdwijnt na bijna 100 jaar: "Bij stormweer hielden we telkens ons hart vast"

Gisteren startte een aannemer met de afbraakwerken van de schutterstoren in Zelzate. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) kijkt met een dubbel gevoel naar de werkzaamheden. "De laatste jaren hielden we ons hart vast bij stormweer voor eventuele schade", zegt hij. "Bij hevige wind of storm kwamen regelmatig verschillende panelen van de toren naar beneden. Gelukkig is er nooit iets ernstigs gebeurd. Maar aan de andere kleurt de schutterstoren al bijna honderd jaar de skyline van Zelzate. Het is dus echt wel een monument dat verdwijnt."