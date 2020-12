Maarkedal geeft iedere inwoner een reflecterend huisnummer: "Hulpdiensten vinden makkelijker juiste adres"

"Iedere inwoner krijgt een reflecterende versie van hun huisnummer", zegt burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA). "We wilden dat al langer doen, het lag ook al vast in onze bestuursovereenkomst. Het kadert in de veiligheidsmaatregelen die we nemen. Het kost maar 5.000 euro, dus is dit een kleine investering voor de gemeente." De gemeente telt 6.300 inwoners.