Politie en brandweer vangen 12 ontsnapte varkentjes in Lille

Donderdagnamiddag moesten de brandweer en politie ontsnapte varkens vangen in Lille. De eigenares van een bos aan Rolleken in Lille zag loslopende varkentjes in haar bos en verwittigde de hulpdiensten.

De twaalf varkentjes waren ontsnapt uit hun omheinde verblijf. De brandweer en de politie wisten de beestjes bij elkaar te drijven met voldoende manschappen, houten panelen en vangnetten. Na meer dan 2 uur konden alle varkentjes, net voor het donker werd, naar huis terugkeren.