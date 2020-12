Prijs voor Mensenrechten uitgereikt aan overleden Antwerps dokter Dirk Van Duppen

Zijn zoon, Ben Van Duppen, mocht de prijs in ontvangst nemen. “We zijn als familie vereerd dat mijn vader die prijs heeft gewonnen, omdat we gezien hebben wat hij zijn hele leven probeerde te doen samen met andere mensen vanuit een authentiek engagement”, zegt Ben. “We zagen, en dat zeker op het einde van zijn leven, dat hij er heel hard van genoot dat hij iets teweeg had gebracht. Zeker omdat hij vanuit dat authentiek engagement vaak dacht dat hij er alleen voor stond en het niet ging lukken. Denk maar aan de strijd tegen de Lange Wapper in Antwerpen. Dat is zo’n groot project en alles lag al vast, maar toch is hij er samen met anderen in geslaagd een stukje bij te dragen aan een nu veel mooier verhaal.”