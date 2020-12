Roger uit Kessel-Lo bouwt miniatuurkerstdorp in zijn raam

"Elk seizoen bouw ik wel iets nieuws in het raam. Nu is het thema Kerstmis, dus heb ik gekozen voor een kerstdorp met een waterval, een kabelbaan, skiërs of mensen die naar de kerk gaan", vertelt Vandewinkel trots. Het kerstdorp is grotendeels opgebouwd uit gerecycleerd materiaal. "Oud piepschuim wordt bijvoorbeeld gebrand tot het op bergen lijkt en daarna overschilder ik dat. Dat doe ik allemaal zelf. Ook de figuurtjes die je ziet, krijgen een tweede leven. Die heb ik allemaal gevonden op rommelmarkten. In totaal heb ik 14 dagen aan mijn kerstdorp gewerkt."