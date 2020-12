Automagnaat Roland D'Ieteren (78) is overleden

D'Ieteren is een Brussels familiebedrijf dat in ons land bekend is als verdeler van Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche, Bentley en Lamborghini.

Roland D'Ieteren werkte vanaf 1972 tot aan zijn pensioen in 2016 voor het familiebedrijf. Onder zijn leiding nam D'Ieteren onder meer autobeglazingsketen Carglass over. In 2006 gebruikte D'Ieteren zijn invloed om de Audi-fabriek in Vorst te redden.

Roland D'Ieteren, die de media schuwde, werd in 2009 tot baron benoemd. Hij verzamelde een vermogen van meer dan 1 miljard euro. In de lijst van rijkste Belgen stond D'Ieteren vorig jaar op de 26e plaats. De raad van bestuur wordt al enkele jaren geleid door Nicolas D'Ieteren, de zoon van Roland.