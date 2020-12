School overleden 11-jarige Celio brengt lied uit als eerbetoon, precies 1 jaar na zijn dood aan de Tereosfabriek in Aalst

Iedereen is in shock door wat er gebeurde. Ook de vrachtwagenchauffeur was radeloos. Het hele gebeuren doet vragen rijzen over de verkeerssituatie op het terrein. Want regelmatig moeten grote vrachtwagens op en af, en dat te midden van een stadscentrum. Bijkomend probleem is dat er 4 scholen in de buurt zijn, dus veel kinderen passeren er op weg naar school.