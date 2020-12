Sint-Odulphuskerk van Borgloon herbergt na een grondige restauratie enkele unieke items

Enkele topstukken van het Loonse klooster van Colen hebben nu ook een plaats in de kerk gekregen. Het klooster is verkocht, maar had enkele bekende stukken: het schrijn van Odilia en de stoel van Sint Lutgardis, allebei Vlaamse topstukken. Die staan nu dus in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Ook enkele oude doopvonten die tot voor kort in een Luiks museum stonden, zijn weer naar Borgloon verhuisd.

En dan is er ook nog een hedendaagse toevoeging: de HALO, dat is een kunstwerk van architecten Gijs en Van Vaerenbergh, bekend van het doorkijkkerkje dat een kilometer verderop staat.

De restauratie heeft twee en een half jaar geduurd en 3 miljoen gekost. In het weekend van 18 en 19 december kan je een kijkje gaan nemen in de vernieuwde kerk.